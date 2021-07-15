«أكاديمية ربدان» تكرم طلبتها المتميزين من منتسبي الداخلية

المصدر: أبوظبي ـ وام

كرمت أكاديمية ربدان نخبة من طلابها المتميزين والمتفوقين من وزارة الداخلية بحضور اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بالوزارة عضو مجلس أمناء أكاديمية ربدان والعقيد الدكتور عمر آل علي مدير عام تطوير الكفاءات بالوزارة.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي: «إن الطلبة المتفوقين والمتميزين هم قدوة لشباب الوطن تفتخر بهم الإمارات قيادة وحكومة وشعباً وتميزهم في الدراسة سيجعلهم قادرين على شغل مناصب المسؤولية العليا لأنهم أثبتوا جدارة عالية في نيل العلم والعمل والتخصص لخدمة وطنهم في شتى المجالات»، وتقدم بالشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا غاية عنايتهم ورعايتهم لتوفير أسباب التفوق في الدراسة لأبنائهم رغم الظروف الاستثنائية للجائحة.

من جانبه قال الدكتور فيصل العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان في كلمته خلال حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الشهيد في مقر الأكاديمية بأبوظبي وحضره عدد من الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية والدفاع المدني إلى جانب الطلاب المتميزين وعدد من أولياء أمورهم: «هؤلاء الطلاب متميزون بتفوقهم العلمي والمستوى العالي من الانضباط مع سرعة في التكيف مع أنظمة التعليم الحضورية وعن بعد وفي عالمنا اليوم الذي تتسابق فيه العلوم فإن الرابح من يمتلك أحدث العلوم والمعلومات مصحوبة بأفضل تدريب عملي وهذا هو جوهر عملنا في الأكاديمية، حيث إننا نحرص على أن نقدم للطلبة أعلى المستويات العالمية في التعليم الأكاديمي والتدريب المهني حتى نحقق رسالتنا في إنشاء كوادر وطنية متخصصة قادرة على حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته».

وأضاف: «فخورون بعلاقتنا المتينة مع وزارة الداخلية ونقدم لهم جزيل الشكر والامتنان على جهودهم ودعمهم وتعاونهم معنا من أجل تخريج كوادر وطنية مؤهلة بمعايير دقيقة تراعي احتياجات الحاضر وذات كفاءة في مواجهة التحديات المستقبلية قادرة على حماية أمن وسلامة مجتمع دولة الإمارات».

من جانبه قال العقيد الدكتور عمر آل علي مدير عام تطوير الكفاءات في وزارة الداخلية في كلمة وجهها للطلبة: «إنكم طلبة متفوقون وتتمتعون بالكفاءات والمواهب بعد تمتعكم بالجاهزية لأداء مهامكم في الحفاظ على السلامة العامة وفقاً لأسس علمية تلبي الاحتياجات الأمنية المستقبلية وتواكب المتغيرات والتطورات مرتكزين على أسس راسخة من العلم والمعرفة واستشراف المستقبل ووفق أفضل المعايير المتقدمة عالمياً».

وفي ختام الحفل قدم اللواء جاسم المرزوقي والدكتور فيصل العيان الدروع والشهادات التقديرية للطلبة المتفوقين والمتميزين بحضور عدد من أولياء أمور الطلبة الذين عبروا عن فرحتهم بهذا الإنجاز الكبير.

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