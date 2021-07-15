الفريق المطروشي: فخورون بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

المصدر: دبي: البيان

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمت ترقية مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، سعادة راشد ثاني المطروشي إلى رتبة فريق، والعميد جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة إلى رتبة لواء، والعقيد سليمان عبدالكريم البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية إلى رتبة عميد.

كما تمت ترقية عدد (299) من ضباط وضباط صف وأفراد الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً من سموه لجهود هؤلاء الضباط وضباط الصف والأفراد ومثابرتهم وإنجازاتهم الميدانية في مجال حماية وإنقاذ أرواح وممتلكات أفراد المجتمع في الدولة عموماً وفي إمارة دبي خاصة.

ورفع سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على المكرمة الغالية بترقية الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في الدفاع المدني بدبي، إلى الرتب العسكرية المستحقة، وهنأ سعادته المشمولين بالمكرمة، داعياً كافة العاملين في الدفاع المدني إلى مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء المهني والمؤسسي، والإخلاص في خدمة المجتمع، والولاء للقيادة الرشيدة.

وقال سعادته: إن الدفاع المدني بدبي، وفي ظل دعم القيادة الرشيدة، يواصل جهوده الحثيثة في الأداء المتميز لأجل الوصول إلى أفضل المستويات نحو الريادة العالمية، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن الدفاع المدني يعمل وفق أفضل التوجهات لترسيخ رؤيته وتحقيق أهدافه في مجال السلامة والوقاية وحماية الأرواح والممتلكات.

من جانبه، أعرب اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة، عن بالغ الشكر والعرفان للثقة الغالية، والتشجيع المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما يوليه سموه للإدارة وكافة العاملين فيها من تشجيع وتحفيز دائمين، مؤكداً أن هذه المكرمة وغيرها من أوجه الدعم المستمرة من جانب سموه، تمثل حافز دفع رئيسيا يرفع من الهمم ويشحذ الطاقات لمزيد من العمل الهادف لرفعة الوطن وترسيخ مقومات تقدمه وازدهاره.

ومن جهته، تقدم العميد سليمان عبدالكريم البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمكرمة سموه، مؤكداً أن الإدارة تعمل على ترجمة رؤية سموه لمستقبل دبي كنموذج للمدن العصرية التي تكفل لكافة سكانها وزوارها أعلى درجات الأمن والسلامة من خلال مواصلة الليل بالنهار والعمل على رفع جاهزية أطقم الدفاع المدني.

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