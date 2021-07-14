محمد بن راشد يأمر بترقية 3 شخصيات إلى رتبة فريق

المصدر: البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بترقية كل من محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، والخبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي إلى رتبة فريق.

يأتي القرار تقديراً لجهودهم في خدمة الوطن وحفظ أمنه، ولما قدموه من إسهامات كبيرة كان لها بالغ الأثر في تعزيز قدرات المنظومة الأمنية في دبي وفق أفضل مؤشرات الأداء العالمية، وما أثمرته تلك الجهود من بسط الأمن والأمان في شتى ربوع الإمارة ونشر الطمـأنينة بين الناس.

وشملت الترقيات، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، 5823 من عناصر شرطة دبي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الترقية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 483 عنصراً، ووصل عدد الترقيات في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي إلى 299 ترقية.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بترقية مجموعة من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي كل من القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً لأدوارهم في دعم القدرات الأمنية للإمارة كل في موقعه.

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