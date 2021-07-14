مجلس إدارة جديد لـ«الإمارات للإنترنت الآمن»

المصدر: أبوظبي - البيان

صادقت الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للإنترنت الآمن eSafe، «المؤسسة غير الربحية الرائدة في توفير الحماية للأطفال من مخاطر الإنترنت»، في اجتماعها للجمعية العمومية الذي عقد الأسبوع الماضي افتراضياً على تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية، كما وافقت على خطة العمل والميزانية لعام 2021 / 2022، بحضور ممثل عن وزارة تنمية المجتمع والأعضاء.

وتم انتخاب مجلس إدارة جديد، برئاسة الدكتور عبدالله محمد المحياس، والمهندس عادل الكاف الهاشمي نائباً للرئيس، ومحمد الجنيبي أمين الصندوق وياسر الفليتي أمين السر والأعضاء الدائمين كل من: الدكتور سعيد الظاهري، والدكتور حامد النيادي، ومريم المحياس، وإبراهيم الهدار، وناصر النيادي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله المحياس، رئيس مجلس الإدارة: مستمرون في العمل التطوعي انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تشجعنا على تحقيق رؤيتنا، بواسطة بناء استراتيجيات وقائية للتوعية من المخاطر الإلكترونية ورسم طريق آمن لأطفالنا، ونعمل على التعاون مع الهيئات الحكومية في مقدمتها برنامج خليفة للتمكين «أقدر» والمؤسسات الخاصة لإنشاء شراكات ترسخ مفهوم المحتوى الإيجابي للسلامة الرقمية.

ومن جهته، قال المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس الإدارة: نعمل في جمعية الإمارات للإنترنت على تحقيق الاستخدام الآمن للإنترنت لأبنائنا، وذلك من أجل مواطنة رقمية إيجابية مستدامة لاستشراف المستقبل ولتعزيز مفاهيم جودة الحياة الرقمية.

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