إعلان أسماء فائزي «التميز الوظيفي» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، عن أسماء الفائزين في جائزة التميز الوظيفي لموظفيها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حازت الموظفة آمنة عبد الله الحساني، رئيس قسم الشؤون القانونية، على جائزة الموظف القيادي.

كما حصلت الموظفة خولة علي الظهوري مسؤول الرواتب، على جائزة الموظف الريادي. جاء ذلك خلال تنظيم الدائرة بالأمس لمبادرة جائزة التميز الوظيفي للعام الـ 7 على التوالي التي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية بين موظفي الدائرة لإبراز جهودهم المتميزة في بيئة العمل.

وقالت نورة جميع الهنداسي، رئيس قسم التدريب والتطوير بالدائرة: إن جائزة التميز الوظيفي تم إطلاقها في العام 2015 ويتم تنظيمها كل 6 أشهر حسب المعايير المدرجة، وهي جائزة داخلية لموظفي دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، وتشمل الجائزة: الفئة القيادية والفئة الريادية، لافتة بأن الجائزة جاءت انطلاقاً من الحرص على تطوير مهارات موظفي الدائرة وتأهيلهم وتحفيزهم بالطرق المبتكرة، وتزويدهم بكل ما يزيد من رضاهم وأدائهم في عملهم وقدرتهم على العطاء والإبداع لدعم مسيرة الدائرة.

وقالت: إن الجائزة تقيس مستويات الأداء المطلوبة لتحقيق رؤية ورسالة الدائرة وأهدافها الاستراتيجية، بتسليط الضوء على مهارات متميزة لكوادرها البشرية، موضحة بأنهم حريصون طوال مسيرتهم في الدائرة على دعم الكفاءات وتشجيعهم من خلال مبادرات محفزة تدفعهم للمزيد من الإنتاجية في العمل والعمل تطوير مهاراتهم بشكل مستمر من أجل تحقيق رؤية الدائرة في الريادة والتميز.

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