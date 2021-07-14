العثور على عملات فضية من القرن الثالث قبل الميلاد في الشارقة

المصدر: وام

كشفت هيئة الشارقة للآثار عن عثور بعثتها المحلية على جرة قديمة مليئة بالكثير من العملات التي كانت تسك في هذا الجزء القديم في موقع مليحة في فترة من القرن الثالث قبل الميلاد حيث كانت تسك عملاتها المعدنية الخاصة المستوحاة من عملات الإسكندر وخلفائه السلوقيين.

حملت الإصدارات الأولى لهذه المسكوكات أيقونات تلك الفترة (رأس هرقل) ويمثله في ذلك الإسكندر الأكبر والإله اليوناني زيوس جالسا على عرشه بالإضافة لكلمة الإسكندر لكن مع مرور الوقت تم تغيير هذه النماذج وإضافة كلمة (آبيل) مكتوبة بأحرف آرامية بدلا عن كلمة الإسكندر الإغريقية.

وأشارت الهيئة الى أن هذه المجموعة تعتبر الأكبر التي تكتشف في منطقة الخليج العربي إذ لم يتم تسجيل مثل هذا العدد في الماضي.

وقال الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار عن مكونات الكنز الأثري الذي اكتشف أثناء عملية المسح والتنقيب في منطقة مليحة في فبراير من العام 2021م إن فريق المسح الأثري المحلي في الهيئة عثر على جرة فخارية وصل وزنها إلى 9 كيلوغرامات لتتم إجراءات عملية الفتح والبحث عن هذه المكونات بعد نقلها إلى هيئة الشارقة للآثار وتبين بعد البحث والتدقيق، وجود عملات فضية من فئة الدراخما الرباعية.

وسجلت الهيئة ملاحظاتها الأولية على هذا الكنز وتبين أن العدد الإجمالي للعملات المكتشفة يصل إلى 409 عملات يتراوح وزنها ما بين 16 و17 غراماً، أما مادة العملة فكانت من الفضة والتصنيف وفق القالب يظهر أن القوالب ذات الوجه الواحد عددها 387 عملة، أما القوالب ذات الوجهين فعددها يصل إلى 22 عملة.

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