حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس و الغرامة و يقضون عقوبات متفاوتة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع و الحياة العامة.

يأتي أمر العفو عن النزلاء فى إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة و إدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وعائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك.

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