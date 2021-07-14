    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

    المصدر:
    • وام
    التاريخ:

    أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس و الغرامة و يقضون عقوبات متفاوتة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

    وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع و الحياة العامة.

    يأتي أمر العفو عن النزلاء فى إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة و إدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وعائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك.

    طباعة Email
    ↑ أعلى