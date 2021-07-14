حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس و الغرامة و يقضون عقوبات متفاوتة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع و الحياة العامة.
يأتي أمر العفو عن النزلاء فى إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة و إدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وعائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك.