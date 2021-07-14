محمد بن راشد يدشن منصة Drone Box لإطلاق الطائرات بدون طيار في دبي

المصدر: البيان

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، منصة Drone Box لإطلاق الطائرات بدون طيار في إمارة دبي لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر، "خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت اليوم منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط .. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله".

وأضاف سموه، "كما اطلعت خلال زيارتي اليوم على أنظمة الذكاء الصناعي التي تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية في دبي حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية دون تدخل بشري … واطلعت على مشروع "عيون" للكاميرات ذات التقنية الذكية .. دبي مراقبة بأكثر من 300 ألف كاميرا على مدار الساعة .. وهي من آمن مدن العالم".

وتابع سموه، "تقديرنا وشكرنا لجميع كوادر شرطة دبي وجهازها الأمني وجهاز السلامة فيها … بفضل جهود رجال يعملون على مدار الساعة يدخل الناس بلادنا آمنين .. وينام فيها مواطنينا مطمئنين .. ويتدفق إليها المستثمرون وهم واثقون في تطبيق سيادة القانون على الجميع".

#محمد_بن_راشد :تقديرنا وشكرنا لجميع كوادر #شرطة_دبي وجهازها الأمني وجهاز السلامة فيها، بفضل جهود رجال يعملون على مدار الساعة يدخل الناس بلادنا آمنين .. وينام فيها مواطنينا مطمئنين .. ويتدفق إليها المستثمرون وهم واثقون في تطبيق سيادة القانون على الجميع@HHShkMohd @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/WQ910S40Xr — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 14, 2021

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