عجمان تحدد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين التاسع من ذي الحجة 1442ه الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام 2021م ولغاية يوم الخميس الثاني عشر من ذي الحجة 1442ه الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

جاء ذلك في تعميم أصدرته دائرة الموارد البشرية إلى كافة الجهات الحكومية في إلامارة بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في حكومة عجمان للعام 1442 هجرية.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلة الله أن يعيد العيد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز