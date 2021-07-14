النيابة العامة في أبوظبي تبدأ الإجراءات التنفيذية للقرار السامي بالعفو عن السجناء

المصدر: البيان

أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبو ظبي اتخذت الإجراءات التنفيذية للقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"؛ والقاضي بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وبهذه المناسبة تقدم المستشار البلوشي بالشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة على هذه اللفتة الإنسانية التي تعودها منه أبناء شعبه والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة. كما وجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لحرص سموه على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأشاد بالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء لأحوال نزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، مما حقق أعلى معايير حقوق الإنسان في المنشآت العقابية في أبوظبي، مشيراً إلى ما تحمله هذه المكرمة من رسالة أبوية وإنسانية؛ بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في الانحياز لأبنائها وإتاحة كل الفرص الممكنة لهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم، داعياً بقية السجناء إلى الالتزام بحسن السير والسلوك في المنشأة العقابية بما يعزز فرصهم للاستفادة من المكرمات المقبلة.

وفي ختام كلمته، رفع النائب العام لإمارة أبوظبي أسمى آيات التهاني و التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، وقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركة والأمن على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

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