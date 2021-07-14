سعود بن راشد المعلا يكرم الطلبة الأوائل فى الثانوية العامة بأم القيوين

المصدر: وام

كرّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الطلاب والطالبات الأوائل فى الثانوية العامة بإمارة أم القيوين للعام الدراسي 2020 / 2021 المسار المتقدم والعام والمسار التكنولوجي التطبيقي .

وهنّأ سموه الطلبة المتفوقين في إمارة أم القيوين على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم العلمية والمهنية وتطوير قدراتهم والابداع والابتكار بما يخدم الدولة ويحقق مصالحها.. مجدداً ثقته بأبناء الإمارات وقدرتهم على تعزيز مكانة الدولة.

وأوضح صاحب السمو حاكم أم القيوين أن التعليم هو أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات مؤكداً ضرورة أن تواكب منظومة التعليم في دولة الامارات متطلبات الحاضر والمستقبل، موضحاً أن تفوق الطلاب والطالبات في الدولة يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وقيادتهم.

من جانبهم أعرب الطلاب والطالبات الأوائل عن شكرهم لصاحب السمو حاكم أم القيوين لتهنئته لهم بالنجاح وحرصه على متابعة أبنائه وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم، مؤكدين أن دعم سموه سيكون دافعاً لهم لمواصلة دراساتهم العليا والاستمرار بالتفوق والتميز .

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