محمد بن راشد: سر نجاحنا أننا حولنا معرفتنا إلى أفعال وعلمنا إلى عمل

المصدر: (دبي – البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سر نجاحنا هو أننا حولنا معرفتنا إلى أفعال، وحولنا علمنا إلى عمل، وأقللنا الكلام وأكثرنا العمل، حتى أصبح النجاح ثقافة.

وقال سموه في فيديو نشره سموه عبر حسابه الرسمي في «تيك توك»، عبر وسم «# علمتني الحياة»: «سألني الكثيرون عن سر نجاحنا، ليس هناك أسرار، وليس لدينا معرفة أكثر من غيرنا، أو علم لم يسبقنا إليه أحد، كل ما فعلناه أننا حولنا معرفتنا إلى أفعال، وحولنا علمنا إلى عمل، وأقللنا الكلام وأكثرنا العمل، حتى أصبح النجاح ثقافة».

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محمد بن راشد: حولنا معرفتنا إلى أفعال وعلمنا إلى عمل

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