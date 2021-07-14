المصدر: (أبوظبي - وام)

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 855 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتأتي هذه المكرمة السامية، من صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

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خليفة يأمر بالإفراج عن 855 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى

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