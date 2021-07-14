بلدية دبي: 100 % إنجاز البلاغات خلال جائحة «كورونا»

المصدر: دبي - وائل نعيم

دعت بلدية دبي الجمهور إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات تخص الإجراءات الاحترازية من خلال التواصل المباشر مع بلدية دبي عبر الهاتف المجاني 800900 أو من خلال قنوات التواصل الأخرى كالبريد الإلكتروني وتطبيق 27/‏7، حيث قامت الدائرة بإنجاز جميع البلاغات التي تم تلقيها خلال كل مراحل العمل على الجائحة بكفاءة وجودة عالية وبنسبة 100% وفي خلال الوقت المحدد.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة ورئيس فريق إدارة المخاطر والطوارئ في بلدية دبي: تتم الرقابة وبشكل مكثف على الإجراءات الاحترازية في كل المباني والمؤسسات ومشاريع البنية التحتية والفعاليات والمستودعات والمرافق الواقعة ضمن إمارة، ومتابعة التزامها بالضوابط والاشتراطات المعتمدة من بلدية دبي والجهات المختصة من الأدلة الإرشادية والبروتوكولات المختصة، مبينة أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري مخالفة 701 مؤسسة وإغلاق 474 مؤسسة.

ضوابط

وأضافت: من أهم الضوابط التي سيتم التركيز عليها: التعليمات المتعلقة بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، والتعليمات المتعلقة باستخدام «مواد التنظيف والتعقيم والتطهير».

واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مسافة التباعد أو عدم السماح بالاكتظاظ والازدحام، كذلك تعليمات استمرار الإغلاق أو أوقات الفتح، والتعليمات الخاصة بشروط التنظيف وتعقيم المعدات والأجهزة والآلات داخل المنشآت أو المعدات والأدوات الملامسة للغذاء، والالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المعقمات، والالتزام بإجراءات تنظيم التباعد الجسدي للممارسات المختلفة إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مصليات مراكز التسوق، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لسكن وحافلات العمال والمواقع الإنشائية، ويتم رصد الالتزام بالتعليمات الصحية أو الوقائية الصادرة من الجهات المعنية بالحفاظ على الصحة والسلامة والوقاية من انتشار الأمراض السارية.

التزام

أوضحت الدكتورة نسيم رفيع أن الفترات السابقة أبرزت مستويات عالية من الوعي لدى الجمهور وأصحاب المؤسسات فيما يتعلق بمسؤوليتهم في مشاركة الجهات المختصة بالإمارة في التصدي لجائحة «كوفيد 19»، حيث بلغت معدلات الالتزام نتائج مطمئنة جداً، وذلك بفضل الرقابة المستمرة وتضافر الجهود، حيث دلت النتائج المحققة في الالتزام على حرص الأغلبية العظمى من الجمهور والمؤسسات على الالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية، وذلك بفضل التوعية المستمرة التي يقوم بها ضباط التفتيش الميدانيين لأصحاب الأعمال.

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