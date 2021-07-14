حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز العلاقات مع إندونيسيا

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد.. حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه يرافقه كيه وكاندرا نيغارا قنصل عام جمهورية إندونيسيا في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وجهود السفير في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. من جانبه عبر حسين بجيس، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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