سلطان الجابر: قواتنا نموذج ملهم في تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة

المصدر: أبوظبي - وام

كرمت وزارة الدفاع، كوكبة من الضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين والمتقاعدين، ومجندي الخدمة الوطنية، من الذكور والإناث، من مختلف التخصصات، الفائزين بالدورة الرابعة من «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار»، التي تأتي لتقدير وتحفيز الأداء المتميز، وتشجيع التنافس الإيجابي.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة، صباح أمس، برعاية وحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن عبد الرحمن المري مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القيادة الرشيدة، أرست نهجاً راسخاً للتميز والابتكار، من خلال استراتيجية واضحة للعمل المؤسسي، تواكب تطلعات الخمسين عاماً المقبلة، في مختلف المجالات، لا سيما في القوات المسلحة، التي تأسست على ثقافة الابتكار والتميز، حتى باتت تشكل قيمة مضافة في المجالات كافة.

مسيرة رائدة

وأضاف معاليه أن جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار، تأتي امتداداً لمسيرة الإمارات الرائدة في التميز الحكومي، والتي تجسدت بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال معاليه: إن قواتنا المسلحة قدمت نموذجاً ملهماً في تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، في مجال الدفاع والأمن، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وبما يسهم في توطين الصناعات العسكرية، وتطبيقاتها العلمية القائمة على الحلول المبتكرة والإبداعية، مشيراً إلى أن الجائزة تجسد أهداف الدولة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار والاستثمار المستدام في الطاقات البشرية، والذي من شأنه تعزيز القدرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وتحويل مفهوم الابتكار والتميز إلى ثقافة مؤسسية مستدامة، في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وألقى اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، رئيس اللجنة العليا للجائزة، كلمة، قال فيها «نلتقـي اليـوم للاحتفاء بمـن عمـل واجتهـد وتميز وأبدع، لينال شرف الفوز بجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار، في دورتها الرابعة، هـذه الجائزة، التي أرسى قواعدهـا وأمـر بإنشائها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إيماناً من سموه بقدرة أبنائه منتسبي القوات المسلحة على التميز والابتكار».

وأضاف أن جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار، تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة العسكريـة، فـي مواصلة العمل، لتعزيز دور القوات المسلحة، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة، لبنـاء قـوة رادعـة مجهزة بأحدث المعدات والأنظمة العسكرية وتقنياتها، والذي يتطلب إعداد وتنفيذ برامج تحديث دفاعية شاملة، تؤهل القوات المسلحة للقيام بواجباتها المنوطة بها.

مناخ تنافسي

وأوضح أن «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار»، أصبحت الأساس لخلق مناخ تنافسي شريف بين ضباط وأفراد وحـدات القـوات المسلحـة، ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة، لتمثيل وحداتهم، حيث شهـدت الجائزة إقبالاً كبيراً منذ بدء تأسيسها، وأضحت مجالاً خصباً لاكتشاف المبتكريـن.

وشاهد الحضور عرضاً تعريفياً عن جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار، بعد ذلك، قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، يرافقه اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري، بتكريم الفائزين بجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار، في دورتها الرابعة.

سمة

أشار اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري إلى أن التميز والابتكار، أصبح من أهم المعايير الرئيسة في مدى تطور القوات المسلحة، لأنهما يرتبطان بشكل وثيـق بجوانب التطوير والتحديث المختلفة في هذه المؤسسة، مرتكزة على العنصر البشري، والعمل على تأهيله وتدريبـه، وفـق برامـج عاليـة المستوى، حتى يكـون قـادراً على التميز والابتكـار والإبداع.

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