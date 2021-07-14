عمار النعيمي يطلق «نموذج عجمان للعناية بالمجتمع»

المصدر: عجمان - وام

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمس «نموذج عجمان للعناية بالمجتمع»، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في رفع جودة الحياة بالإمارة وتفعيل إشراك المجتمع مع الحكومة المحلية.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على الدراسات التي قام مركز عجمان للإحصاء والتنافسية بإعدادها وفق أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية المعنية بدراسات خدمة المجتمع بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

وأشاد سموه بتطوير هذا النموذج الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة والفريد على المستوى العالمي ويهدف للعناية باحتياجات المجتمع وتقديم الخدمات العامة والأساسية لجمهور الإمارة من خلال إشراك المجتمع في عمليات استحداث وتطوير الخدمات وتقييم فعاليتها اعتماداً على أبرز النماذج العالمية في هذا الصدد.

ووجه سموه الجهات الحكومية المحلية باعتماد النموذج الذي تم تصميمه ليواكب تطلعات المجتمع ويحقق احتياجاتهم، وذلك بتبني آليات عمل ريادية في الإدارة الحكومية، كما يتيح للحكومة المحلية تقديم خدمات رائدة وتطوير بنية تحتية عصرية تجعل الإمارة مكاناً أفضل للعيش وضمان مشاركة جميع المعنيين في تلبية احتياجات سكان الإمارة.

ويعكس النموذج التزام الحكومة بوضع احتياجات المجتمع ضمن أولوياتها والتوجيه والدعم المستمر لعملية التخطيط والتنمية الشاملة المستدامة وبذل كل الجهود لتوثيق التواصل مع مختلف شرائح المجتمع المعنية بخدماتها، بالإضافة إلى عرض نتائج أداء الخدمات ورصد آراء ومقترحات فئات المجتمع المستهدفة بشكل دوري.

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