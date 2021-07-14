اتفاقية لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم في دبي

المصدر: دبي - البيان

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم بهدف تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لدعم وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم.

وقع الاتفاقية من طرف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد المري المدير العام، ومن طرف نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد الفلاسي رئيس مجلس الإدارة، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، والعميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد دكتور علي عجيف، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالوكالة والمستشار القانوني لإقامة دبي، ومنى خليفة بن حماد، عضو مجلس إدارة أصحاب الهمم وعدد من الضباط والمسؤولين لكلا الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في تطبيق معايير المسؤولية المجتمعية وزيادة الوعي المجتمعي بأصحاب الهمم إلى جانب تقديم الدعم وتدريب الموظفين من أصحاب الهمم في مجال الاستراتيجية والريادة والتميز المؤسسي وتحكيم الجوائز الداخلية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية. كما تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات موظفي إقامة دبي من أصحاب الهمم في كافة المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

سعادة

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: يأتي توقيع الاتفاقية مع نادي دبي لأصحاب الهمم في إطار حرص الطرفين على دعم ورفع نسبة السعادة وجودة حياة أصحاب الهمم، وبما يسهم في دعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. مضيفاً أن هذه الاتفاقية تأتي أيضاً انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة المتمثلة في تفعيل دور المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات في إمارة دبي لدعم وتفعيل دور أصحاب الهمم في مختلف المجالات والمبادرات المجتمعية.

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