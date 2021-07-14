توفير الاتصالات لمجمعات «محمد بن راشد للإسكان»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن استكمال اتفاقية تعاون شاملة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تقوم من خلالها «اتصالات» و«دو» بتوفير خدمات الاتصالات الأساسية للمجمعات السكنية التابعة للمؤسسة ضمن إطار مبادرة «تعاون» لتطوير البنية التحتية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في بناء المجمعات السكنية المتطورة ذات الخدمات المتكاملة، وتحقيق تطلعات مواطني دبي وإتاحة الفرصة لهم لاختيار مزود خدمات الاتصالات الذي يناسبهم بمرونة تامة عند الانتقال إلى السكن الجديد. كما تعزز من الرؤية الحكومية طويلة الأمد لتطوير بنية تحتية ذكية وتوفير خدمات الاتصال المتقدمة للمطورين العقاريين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركتا «دو» و«اتصالات» بتدشين شبكات الاتصال الثابتة وصيانتها وتوفير أحدث خدمات وحلول الاتصال لمشاريع عقارية ضخمة في مواقع مختلفة مثل «عود المطينة»، و«حتا»، و«الورقاء 4» و«المحيصنة».

وبهذه المناسبة، قال سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نرحب بشراكتنا مع مجموعة الإمارات للاتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من خلال هذه الاتفاقية التي تؤكد التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية وواجبها تجاه توفير الخدمات في المجمعات التي تقوم بتنفيذها.

نجاح

ومن جانبه قال سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»: تشكل مبادرة «تعاون» أحد أبرز المبادرات التي تحرص «اتصالات» على نجاحها لكونها تنسجم مع التزامنا المتواصل لدعم الرؤية الحكومية في توفير تقنيات الاتصال الذكي وتمكين التحول الرقمي في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتز «اتصالات» بشراكتها مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان سعياً لتوفير أفضل مستوى من البنية التحتية الرقمية لعملائنا تماشياً مع استراتيجيتنا «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

ركائز

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: تتمثل واحدة من أهم الركائز الاستراتيجية لشركة «دو» بالعمل على تقديم مساهمات قيّمة يكون لها تأثير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات. ويشكل تطوير البنية التحتية الذكية أولوية رئيسة على المستوى الوطني.

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