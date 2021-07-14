«تاكسي دبي» تستخدم تقنيات متطورة في مركز التحكم الذكي

المصدر: دبي - البيان

زود مركز التحكم وتحليل البيانات التابع لمؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات، بأحدث التقنيات الذكية والفائقة التطور، ليعمل على إدارة وتغطية جميع نطاقات الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة في إمارة دبي. وصمم المركز وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والرقابية لخدمات النقل التي تقدمها المؤسسة.

وأكد عبدالله إبراهيم المير، مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي، على دور مركز التحكم وتحليل البيانات الهادف إلى تحقيق رؤية حكومة دبي في أن تكون المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات لإدارة منظومة النقل بطريقة آمنة وموثوقة وذكية للجميع. مشيراً إلى أن طاقة مركز التحكم وتحليل البيانات الاستيعابية مجهزة لإدارة أسطول مركبات الأجرة، وحافلات النقل المدرسي، حيث يجري رصد ممارسات السائقين والتقيد بضوابط العمل، ونزول وصعود الطلبة والمشرفات من حافلات النقل المدرسي، وتتبع ومراقبة مسار الأسطول، كما يتولى المركز إدارة عمليات تشغيل مركبات الليموزين، إضافة إلى خدمتي «سائقي» و«الأيدي الأمينة»، وخدمة النقل بالحافلات والتي تضم خدمة «حافلات النقل المدرسي» وخدمة «الحافلات التجارية» التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً.

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