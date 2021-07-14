قرقاش: علاقاتنا متينة مع أمريكا

المصدر: واشنطن - وام

بدأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي تستغرق أسبوعاً.

وأكد معاليه في تصريح له بمستهل زيارته متانة العلاقات والشراكة القائمة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً بالتعاون المستمر بين البلدين في مجابهة التحديات الملحة التي تواجه العالم مثل قضايا المناخ وجائحة «كوفيد19» ومخاطر انتشار المواد النووية.

وقال: «إن الولايات المتحدة ودولة الإمارات تتمتعان بعلاقة صداقة وطيدة وتحالف مهم ولديهما ذات التطلعات لجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمناً وازدهاراً» وأضاف: «ستعمل دولة الإمارات مع الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين من أجل التوصل لحلول دبلوماسية للتحديات المشتركة».

لقاءات

ومن المقرر أن يلتقي معاليه عدداً من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء في الكونغرس ومحللين في مجال السياسة الخارجية لتأكيد التزام دولة الإمارات بخفض التصعيد واتباع الوسائل الدبلوماسية من أجل تحقيق الأمن والرخاء الاقتصادي في الشرق الأوسط.

يرافق معاليه خلال لقاءاته واجتماعاته في واشنطن معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويناقش مع المسؤولين الأمريكيين سبل تعزيز التعاون لحل النزاعات والتصدي للتحديات الملحة في العالم مثل التغير المناخي وجهود توزيع اللقاحات المضادة لجائحة «كوفيد19» وتعافي الاقتصاد العالمي إلى جانب بحث زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، والذي يعد من أولويات دولة الإمارات التي تعد أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وتملك استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة.

تعد زيارة معاليه لواشنطن هي الأولى من نوعها لدبلوماسي إماراتي رفيع منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تضمن إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الإمارات وإسرائيل، وسيبحث معاليه مع نظرائه من الجانب الأمريكي سبل تعزيز الاتفاق وتوسيع نطاقه.

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