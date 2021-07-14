رئيس الدولة يمنح سفيرة لوكسمبورغ وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إليزابيث كاردوسو سفيرة دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء مهام عملها لدى البلاد.

وقلّد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، السفيرة كاردوسو الوسام خلال استقبالها أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، بحضور خالد عبد الله حميد بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلياء محمد المحرزي الوكيل المساعد لشؤون المراسم، وثمّن معاليه خلال اللقاء تطور العلاقات بين الإمارات ودوقية لوكسمبورغ في شتى المجالات. وشكر معاليه السفيرة كاردوسو على جهودها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين خلال فترة عملها بالدولة.

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