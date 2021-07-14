دبي تفتتح أكبر عجلة ترفيهية في العالم بالربع الرابع 2021

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت دبي القابضة أمس، عن أن افتتاح «عين دبي»، أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم (بارتفاع يزيد على 250 متراً)، سيتم في الربع الرابع من عام 2021.

وتقع «عين دبي» في جزيرة «بلوواترز»، وتُعدّ من أبرز المعالم السياحية في دبي. وتتميز هذه التحفة الهندسية المدهشة التي تعدّ محوراً للوجهة الجديدة، بإطلالة رائعة على أفق دبي، ومنطقة المارينا، فضلاً عن أبرز معالم دبي، بما فيها برج العرب، ونخلة جميرا وبرج خليفة، إذ تقع قبالة الواجهة البحرية لمشروع «جميرا بيتش ريزيدنس». وستحمل «عين دبي» في كل دورة لها حوالي 1400 راكب في 48 كبسولة ذات زجاج مزدوج، توفر لهم إطلالات شاملة لا مثيل لها بمجال رؤية 360 درجة، أما قاعدتها فتُشكل منطقة ترفيهية إذ سيتم تزويد العجلة بشاشة (LED) ضخمة.

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