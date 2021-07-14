سفيرنا لدى الهند: دور فعّال للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أكد الدكتور أحمد البنا سفير الإمارات لدى الهند أن مكانة المرأة في الإمارات تشهد ازدهاراً لافتاً، حيث تسهم بفعالية في مسيرة التنمية. وأشار البنا إلى أن الإمارات تبنت موقفاً داعماً للنساء وأرست معايير جديدة بناءً على نموذج متفرد مستلهم من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبدعم القيادة الرشيدة أصبحت المرأة شريكة ومساهمة في عملية بناء الدولة وتطورها وتلعب دوراً حيوياً في تربية أجيال المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء افتراضي مع المنظمة النسائية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بحضور لأجوالا سيغاهانيا رئيسة المنظمة وآخرين ممن شاركوا في نقاش يتعلق بالنساء وعالم الأعمال، وفق ما ذكر موقع «ذا إنديان واز».

وفي إشارة إلى حقوق النساء الذي يعتبر أساسياً لبناء مجتمع معاصر مبني على التسامح والشمولية، لفت البنا إلى وجود النساء في أعلى المراكز الرسمية ويشكلن 30 بالمئة من الخدمة المدنية في الإمارات بما في ذلك المناصب الدبلوماسية في الخارج علماً أن نسبة حضورهن في القطاع الحكومي تصل إلى 66 بالمئة.

ونوه أن نسبة تعلم النساء في الإمارات تصل إلى 97 بالمئة، حيث إن 90 بالمئة من الإماراتيات أكملن مرحلة التعليم الثانوي، و79% أنهين الدراسة الجامعية. وتطرق الحديث كذلك إلى مسألة التوازن بين الجنسين، وأكد أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ينشط في مختلف المجالات كالتعليم والوظائف في القطاعين الرسمي والخاص.

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