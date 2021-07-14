«الاتحاد النسائي» يواصل صياغة مستقبل أفضل للمرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

بطموحات وأهداف لا حدود لها، يواصل الاتحاد النسائي العام مسيرة إنجازاته في مجال دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مكانها في المقدمة واعتلاء القمم والارتقاء بكل مقومات حياتها، برؤية منفتحة على العالم ونظرة ثاقبة تستكشف الفرص المتاحة وتستفيد من التحديات فتحولها إلى فرص، متخذاً من التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل منهاجاً، وذلك عبر تسخير الجهود وبذل الطاقات ومضاعفة العمل والإنجاز، لمواصلة السير في نهج التميز والريادة، بفضل توجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وفي إطار جهود الاتحاد النسائي العام لتجسيد شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021، الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ليكون «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» في دولة الإمارات، أطلق الاتحاد النسائي حزمة من المبادرات والفعاليات والبرامج على المستويين المحلي والعالمي، بالتعاون مع شركاءه الاستراتيجيين، لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في ملف دعم وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في شتى المجالات.

مبادرات

ومواصلةً لمبادراته الاستشرافية، استحداث الاتحاد النسائي العام نظام رصد التقدم المحرز للمرأة بقرار من المجلس الوزاري للتنمية، لإعداد الدراسات والتقارير التحليلية للوضع القائم للمرأة الإماراتية والبناء على الإنجازات المتحققة لها، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدرات المرأة، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها في كافة المجالات، بمشاركة 155 جهة وطنية.

جهود

وعلى الصعيد الدولي، استعرض الاتحاد النسائي العام الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في ملف دعم وتمكين المرأة، والتي أثمرت عن تحقيق نجاحات عالمية متواصلة بمختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، على صعيد مجال التوازن بين الجنسين، وذلك من خلال ترأس نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال اجتماعات لجنة المرأة العربية للدورة الأربعين برئاسة جمهورية جيبوتي، كما شاركت في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على هامش أعمال لجنة المرأة العربية.

تمكين

يمضي الاتحاد النسائي العام في مسيرة تمكين وحماية المرأة والطفل، من خلال المشاركة في عقد ورشة عمل افتراضية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومونتينيغرو، حيث تم استعراض أفضل الممارسات في مجال مكافحة العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، من ضمنها: الإطار القانوني لحماية النساء والأطفال من العنف الأسري وإقامة دور إيواء، ونظام تنسيق الإحالة الوطني بين كلال البلدين، وإجراءات التحقيق مع الأطفال، إضافة إلى مبادئ توجيهية لسلوك القطاع الصحي من أجل حماية الأطفال والمراهقين من العنف وسوء المعاملة والإهمال، كما نظمت سفارة دولة الإمارات بالخرطوم بالمشاركة مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية السودانية، جلسة افتراضية حول جهود دولة الإمارات وجمهورية السودان في تمكين وحماية النساء والفتيات.

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