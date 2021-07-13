مجلس قيادات الشرطة يناقش الخطط التطويرية

المصدر: أبوظبي- وام

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة الاجتماع السادس للعام الجاري 2021 الذي عقد، أمس، عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط بوزارة الداخلية.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعماله والتي تتعلق بالسياسات والخطط التطويرية التي تطبقها وزارة الداخلية، ومنها تقرير حول وضع معايير وضوابط الرقابة والحماية الأمنية الإلكترونية على مستوى الدولة، وتوحيد مواصفاتها الفنية وفق أفضل المقارنات والممارسات العالمية في هذا المجال، ووضع الخطة الأمنية المناسبة التي توفر أعلى نسبة في مؤشر الشعور بالأمان.

سياسات

واطلع المجلس على السياسات والإجراءات المتخذة في العمليات الأمنية التي تندرج تحت بند غسيل الأموال والتعاون القائم بين مختلف الجهات، وإجراءات الضبط واستخدام القوة في إطار القانون، وتوحيد الإجراءات الخاصة بتوحيد السياسات المتبعة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال باستخدام أساليب تدريبية حديثة.

واستعرض المجلس نتائج مؤشرات الأداء والمستهدفات المحققة من قبل إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة للربع الأول من العام الجاري 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وحجم الضبطيات التي تم تسجيلها، والأساليب المختلفة المستخدمة في عمليات الترويج.

وناقش المجلس نتائج المجلس المروري لمؤشرات الحوادث خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م، ومقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي، وعدد الوفيات المسجلة من جراء حوادث السيارات على مستوى الدولة، والإجراءات المتخذة لخفض معدل حوادث السيارات والوفيات الناتجة عنها.

واطلع المجلس كذلك على نتائج لجنة الإشراف على خدمات الإسعاف الوطني على مستوى الدولة، وما تم تحقيقه من إنجازات في الخدمات الإسعافية خصوصاً في ظل ظروف انتشار أزمة جائحة «كورونا» والصعوبات التي تواجه أطقم المسعفين ومؤشر زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وعدد الحالات التي تم نقلها بواسطة الإسعاف منذ بدء الجائحة.

كما ناقش المجلس تطوير خدمة إصدار شهادات بحث الحالة الجنائية، وإجراءات وزمن استخراج تلك الشهادات من خلال مراكز الخدمة، وعدد الشهادات التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين، وتعزيز العمل بإصدار تلك الشهادات عبر الأنظمة الإلكترونية تسهيلاً للمتعاملين.

واطلع المجلس أيضاً على نتائج جهود وزارة الداخلية بالدولة في مجال التعاون الدولي في مكافحة قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وما تم تحقيقه من قبل فرق العمل في قيادات الشرطة بالدولة.

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