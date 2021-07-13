شرطة دبي تحصد 8 جوائز عالمية

المصدر: دبي - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي 8 جوائز عالمية في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم وتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

حيث حافظت شرطة دبي على رشاقتها الوظيفية وسخرت كل إمكاناتها وطبقت أفضل الممارسات في العمل «عن بُعد»، والعمل عبر الاتصال المرئي في الإعداد للمنافسة والمشاركة في العديد من الجوائز المحلية والعالمية، ومنها: جوائز الرابطة الدولية لقادة الشرطة، والمنظمة الأوروبية للجودة، والمجلس البريطاني للسلامة، ومركز أبحاث التميز التنظيمي، وغيرها من المؤسسات الأخرى.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة: إن حصول شرطة دبي على هذا العدد من الجوائز يدعم جهود شرطة دبي في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل هذه الرؤية الطموحة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسرع الدول في العالم تعافياً من جائحة فيروس كورونا، كما أنه يدل على المكانة المتميزة التي وصلت إليها في جودة العمل.

وأوضح اللواء العبيدلي أن حرص فرق العمل الدائم في القيادة العامة شرطة دبي على التميز في أداء مهامهم الوظيفية، جعلها نموذجاً يُحتذى في العمل الشرطي الاحترافي، لاسيما مع تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية والشرطية المتتالية المشهود لها على المستويين المحلي والعالمي.

ومن جانبه، قال المقدم بدر بوسمره، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي: إن حصول شرطة دبي على هذه الجوائز، جاء ضمن استراتيجية شرطة دبي للمشاركة في جوائز التميز المحلية، وحرصها الدائم على تطبيق أحدث الابتكارات والأفكار في عملها إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات الحديثة عبر الكوادر المواطنة المؤهلة.

وأوضح المقدم بوسمره: إن الجوائز الـ 8 شملت 4 جوائز من جوائز الرابطة الدولية لقادة الشرطة في فئة 40 من القادة المؤثرين تحت سن الـ 40 سنة، وفئة جائزة القيادة في حقوق الإنسان والحقوق المدنية، وجائزتين من جوائز المجلس البريطاني للسلامة في فئة السلامة العالمية، وفئة قطاع الحكومة المحلية والدفاع والخدمات العامة، وجائزة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة في فئة التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين، وجائزة من مركز أبحاث التميز التنظيمي في أفضل الممارسات الرائدة، حيث تخدم تلك الجوائز المحاور الاستراتيجية لشرطة دبي المتمثلة في إسعاد المجتمع، مدينة آمنة، والابتكار في القدرات المؤسسية.

تميز

وبيّن المقدم بوسمره: إن القيادة العامة لشرطة دبي فازت في العام الماضي بـ 52 جائزة في مختلف الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية من ضمنها 7 جوائز من الجمعية الدولية لقادة الشرطة، و26 جائزة في جوائز وزير الداخلية، والمركز الأول في فئة إسعاد المتعاملين في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، وأفضل مؤسسة داعمة للعمل التطوعي في جائزة الشارقة للعمل التطوعي، وغيرها من الجوائز الأخرى.

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