«كشافة الإمارات» تنظم نموذج محاكاة منتدى شباب العالم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نظمت جمعية كشافة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة أغا خان الكشفية، وتحت رعاية الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس الإدارة، نموذج محاكاة منتدى شباب العالم، لوفد الدولة المشارك في المنتدى الـ 14 والذي يقام افتراضياً في شهر أغسطس المقبل، وبمشاركة الشباب المرشحين لعضوية المستشارين الشباب العالميين افتراضياً، من 5 دول هي: عمان، مصر، المغرب، الهند، أذربيجان، وبهدف إعداد فريق كشفي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً.

ويعد الحدث الذي تنظمه جمعية كشافة الإمارات الحدث الأول عالمياً الذي تتم فيه محاكاة لمنتدى شباب العالم حضورياً في ظل ظروف الجائحة، ويأتي في إطار حرص الجمعية على إعداد وتأهيل أبنائها من الشباب المشاركين في منتدى الشباب الكشفي، وقامت الجمعية بإعداد 3 ورش تدريبية سابقة لهذه المحاكاة لأعضاء الوفد لضمان التمثيل المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المحفل العالمي.

ومن جانبه، عبر خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات عن سعادته برؤية أبنائه من الجوالة والشابات والكشافة المتواجدين في هذا الحدث لتقديم نموذج فريد في التعافي ومواجهة الجائحة، والتجمع الميداني في محاكاة لمنتدى الشباب الكشفي العالمي، لافتاً إلى أن الدولة دائماً سباقة في كل شيء، فقد أقامت هذا النموذج المصغر، بصبغة التعافي، فالجميع داخل القاعة قد حصل على جرعتي التطعيم وفقاً للبروتوكول المعترف به من قبل الدولة والمعترف به عالمياً، لتثبت الدولة من جديد أنها الرائدة في كل شيء.

وتمكن الشباب المشاركون في الورشة من تجربة جميع الإجراءات والمعايشة لمنتدى الشباب الكشفي العالمي في حال إقامته ميدانياً، وذلك من خلال محاكاة له في دبي.

ومن جهته قال الدكتور هشام عبد الحليم، عضو لجنة الإعداد لوفد الدولة المشاركة في منتدى الشباب الكشفي العالمي والمؤتمر الكشفي العالمي، إن خطة الجمعية في إعداد وفد الدولة تتمثل في تنظيم العديد من الفعاليات التي تجمع بين الفعاليات الميدانية والافتراضية والتي تضمن التمثيل المتميز الذي يليق بالدولة ووفدها، فوفد الدولة يضم مجموعة من الشباب المواطن من الجنسين الذين حرصت الجمعية على اختيارهم وفق عملية دقيقة تم فيها مراعاة قدرات وتمكين الشباب، وتعد نموذج المحاكاة اليوم، واحدة من الفعاليات التي تنظمها الجمعية في هذا الصدد.

وبدوره أكد دكتور حمادة العنتبلي السكرتير الفني للجمعية والمشرف الفني، أن الجمعية حرصت على تمكين الشباب المواطن من خلال إتاحة الفرصة لهم لتمثيل العديد من الدول المشاركة في منتدى شباب العالم، حيث قام الشباب باختيار 15 دولة ممثلة لمختلف الأقاليم الـ 6 للمنظمة الكشفية العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز