«إسلامية دبي» تعتمد أسعار الأضاحي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، اعتمادها للأسعار الخاصة بمشروع الأضاحي لموسم الحج 1442 هـ، لعام 2021 م، مع الموردين والمعنيين من الجمعيات الخيرية، التي تشرف عليها الدائرة، في اجتماع تم عبر منصات الاتصال المرئي.

وترأس الاجتماع محمد مصبح ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية في الدائرة، حيث يتم تنفيذ مشروع الأضحية كل عام، من خلال تفويض الجمعيات الخيرية، بالتعاون مع أهل الخير والمحسنين، الذين يقدمون أضحيتهم نقداً، بشراء أضحيتهم وذبحها وتوزيعها، بإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وأكد ضاحي أن الأسعار الخاصة بمشاريع الأضاحي، تم تحديدها لعام 2021، على أن يكون سعر الأضحية داخل دولة الإمارات 600 درهم، بينما سعر الأضحية خارج الدولة 350 درهماً.

شارك الاجتماع مختلف الجهات الخيرية التي تشرف عليها الدائرة، كجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية.

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