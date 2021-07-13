«معكم لصيف ممتع» يشجع الأطفال على تبني أنماط حياة صحية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلةً في إدارة تعزيز الصحة، فعاليات المخيم الصيفي الافتراضي تحت شعار «معكم لصيف ممتع».

وذلك خلال الفترة من 4 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، ويقدم المخيم الذي يستهدف فئة الأطفال واليافعين، بين عمر 6 إلى 15 سنة، مجموعة كبيرة من الأنشطة التثقيفية والبدنية والترفيهية التي تم تصميمها بطريقة مبتكرة، وذلك بهدف تشجيع الأطفال على تبني أنماط الحياة الصحية خلال العطلة الصيفية.

ويتضمن المخيم إطلاق برنامج «الطبخ الصحي»، والذي يتيح الفرصة للأطفال تعلم إعداد وجبات بسيطة وصحية، بالإضافة إلى مبادرة «جيم معكم الرياضي» والتي ستشهد تنظيم تدريبات بدنية يقدمها مدربون رياضيون، لتشجيع وتحفيز الأطفال على ممارسة النشاط البدني، إلى جانب إطلاق برنامج «الشيف الصغير»، والذي يتضمن سلسلة من الحصص التثقيفية وورش الطهي العملية.

والتي يتم من خلالها تدريب الأطفال بشكل عملي على أسس وقواعد اختيار المنتجات الصحية وطرق الطهي الصحي، والتي تؤهل المشاركين لإعداد وجبات صحية والتنافس للفوز بلقب «الشيف الصغير»، كما يقدم المخيم مجموعة متنوعة من الورش التوعوية لمناقشة مواضيع صحية متنوعة بطريقة تفاعلية تهدف إلى تزويد الأطفال بالمعلومات الصحية اللازمة، وتعزيز الوعي لتبني أنماط حياة صحية.

برامج نوعية

وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى أن إطلاق «المخيم الصيفي» يندرج في إطار البرامج التوعوية النوعية التي تطلقها وزارة الصحة ووقاية والمجتمع لتعزيز الأنماط والسلوكيات الوقائية والممارسات السليمة لدى الأطفال.

وذلك انطلاقاً من حرصها على تنشئة أجيال المستقبل تنشئة صحية سليمة وتوفير السلامة النفسية والبدنية وتعزيز مستويات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى المساعي المتواصلة التي تبذلها الوزارة في إطار تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية للوقاية من الأمراض، عن طريق تمكين الأفراد، ولا سيما الأطفال من تبني أنماط حياة صحية سليمة.

مكافحة السمنة

وأوضح الدكتور الرند أن المخيم الصيفي بما يتضمنه من مبادرات وفعاليات صحية تركز على ترسيخ ممارسات تغذوية صحية وتعزيز النشاط البدني لدى الأطفال، يأتي ضمن الأنشطة الرامية لدعم أهداف البرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتخفيض معدل السمنة عند الأطفال، نظراً لكونها أولوية وطنية متقدمة، في إطار نظام رعاية صحية يتسم بالاستجابة والاستدامة، ويستهدف تعزيز دوره الأساسي في الوقاية من الأمراض الناتجة عن السمنة.

الوعي الصحي

ومن جانبها أشارت نوف خميس، نائب مدير إدارة تعزيز الصحة، إلى أن المخيم الصيفي يمثل فرصة للأطفال واليافعين لاستثمار أوقاتهم خلال فترة الصيف واكتساب المعرفة حول سبل تبني أنماط حياة صحية من خلال مبادرات وورش توعوية التي ستقدم بطريقة مبتكرة لتحقيق الاستفادة القصوى للأطفال، مؤكدةً أهمية المخيم في تحفيز وتشجيع الأطفال على تبني أنماط غذائية صحية وممارسة النشاط البداني، ما يساهم في تعزيز مستوى الصحة العامة للأطفال وخاصة في ظل الظروف الصحية الحالية.

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