تدشين مركز بر دبي لخدمات اللياقة الطبية

المصدر: دبي - البيان

دشنت هيئة الصحة في دبي، «مركز بر دبي لخدمات اللياقة الطبية» الذي فتح أبوابه لإجراء الفحوصات الطبية لجميع فئات المقيمين. وجاء المركز إضافة لسلسلة مراكز فحص اللياقة الطبية المنتشرة في دبي والبالغ عددها 17 مركزاً.

وأوضحت ميساء البستاني مدير إدارة اللياقة الطبية في الهيئة، أن المركز المستحدث، تم تشييده وفق أعلى المواصفات والتصاميم، فضلاً عن تجهيزه بأفضل التقنيات والوسائل الطبية الذكية، ورفده بعناصر وكوادر بشرية «طبية وإدارية»، لها خبرتها وتميزها.

وقالت: إن الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها «مركز بر دبي لخدمات اللياقة الطبية» ساعدت كثيراً في البدء بطاقة استيعابية تصل إلى 500 متعامل يومياً، منوهة بأن الهيئة لديها القدرات اللازمة لرفع الطاقة الاستيعابية، حالة تزايد الطلب على خدمات المركز مستقبلاً، كما أوضحت أيضاً أن المركز يستقبل المتعاملين بداية من الساعة الـ 7.30 صباحاً وحتى الـ 2.30 بعد الظهر خلال الأيام من الأحد حتى الخميس.

وذكرت ميساء البستاني: أن هيئة الصحة بدبي حرصت على توفير مناخ صحي آمن داخل المركز، كسائر المراكز الأخرى، كما بسطت جميع إجراءات الفحص، لتسهيل رحلة المتعاملين منذ اللحظة الأولى لدخول المركز وحتى إنجاز جميع خطوات الفحص، التي اعتمدت على أحدث التقنيات.

وأفادت بأنه يمكن للمتعاملين الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي، للاختيار ما بين باقات الخدمات المتوفرة في المركز حسب ما يتناسب وكل متعامل.

ويقع المركز في سنترال مول، بجوار محطة مترو شرف دي جي «مخرج 4»، برج المصلى القديم، بر دبي.

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