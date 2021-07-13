المصدر: دبي - البيان

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن الانتهاء من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي، بما يسهم في رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تمكين المتعاملين من مراقبة استهلاكهم في أي وقت ومن أي مكان. وبدأت الهيئة تشغيل مركز التحليل والتشخيص الخاص بالعدادات الذكية، حيث تتم مراقبة وقراءة العدادات «عن بعد» كل 15 دقيقة.

وقال معالي الطاير: بتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها. ولدينا استراتيجية للشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035.

وتضم الاستراتيجية عدة برامج أهمها: بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء والمياه، وإدارة الأصول، والبيانات الكبيرة وغيرها.

وتعد مبادرة «التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية» إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتحقيق مبادرة «دبي الذكية» والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وإضافة إلى دورها في التحول الذكي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد من المياه، توفر العدادات الذكية العديد من المزايا للمتعاملين وتتيح لهم مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستدامة الموارد.

وأشار المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن البنية التحتية المتطورة لعدادات المياه الذكية في الهيئة نجحت في تحديد 503161 حالة تسرب للمياه، و 16103خلل، و7974 حالة زيادة أحمال خلال السنوات الـ 3 الماضية، ما حقق وفورات إجمالية للمتعاملين بلغت نحو 324 مليون درهم.

منوهاً أن خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن مبادرة «الحياة الذكية» تساعد المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل التكلفة على المتعاملين.

وأوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، أن العدادات الذكية تعد العمود الفقري للشبكة الذكية، وهي مصممة وفق أعلى المعايير الفنية، حيث يرسل العداد الذكي إشارات لاسلكية تلتقطها أجهزة الاستقبال الموزعة في مناطق مختلفة في دبي.

موضحاً أن الهيئة لديها بنية تحتية آمنة ومؤتمتة بالكامل لإدارة بيانات العدادات والتكامل مع نظام الفواتير في الهيئة. وتتيح أتمتة معلومات قراءة العدادات لمتعاملي الهيئة الحصول على معلومات فورية عن أنماط استهلاكهم، وبالتالي إدارة استهلاكهم بشكل فعال لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويشار إلى أن العدادات الذكية تتيح للمتعاملين الاستفادة من مبادرة «الحياة الذكية» التي أطلقتها الهيئة والتي حصدت هذا العام راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020. وتساعد المبادرة المتعاملين على مراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً حيث يمكنهم تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم.

والتعرف إلى شرائح التعرفة للمتعاملين من القطاع السكني ونصائح الترشيد ووضع خطة الترشيد الخاصة بهم. كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من برنامج «نهجي المستدام» من خلال المقارنة مع مستويات الاستهلاك للمنازل المماثلة، إضافة إلى الاستفادة من الخصومات الحصرية التي توفرها الهيئة ضمن «متجر ديوا» لشراء الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.

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