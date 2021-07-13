تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: البيان

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أن الإمارات هي الأولى عالمياً وفق مؤشر بلومبيرغ للمرونة من ناحية نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي تتويجاً لجهود القطاع الصحي وكل الجهات المعنية لتوفير مختلف أنواع اللقاح لمواطني الدولة والمقيمين على أراضيها.

وقالت الحوسني إن استباقية القطاع الصحي في التعامل مع جائحة كوفيد 19 جاءت وفق استراتيجية وطنية متكاملة أسهمت في ضمان صحة وسلامة المجتمع.

وأضافت أن دور القطاع الصحي كان له أهمية وأولوية قصوى لاحتواء الجائحة بالتعاون مع كل القطاعات الحيوية، فقد حققت دولة الإمارات العديد من المنجزات والمكتسبات للوصول لمرحلة التعافي.

وأوضحت أنه وفقاً للدراسات التي قام بها القطاع الصحي في آخر ثلاث عطلات أعياد، اتضح لدينا أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات والوفيات بعد هذه المناسبات.

ولفتت إلى أنه بعد حلول عيد الأضحى المبارك العام الماضي، بلغ متوسط الإصابات بكوفيد 19 اليومية أكثر من 1,400 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 500%.

وذكرت أنه بعد احتفالات رأس السنة الميلادي بلغ متوسط الإصابات اليومية أكثر من 3,700 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 200%.

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