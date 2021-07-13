"السلامة الغذائية" تغلق مطعم ياش في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم ياش ذ.م.م" بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-2748442، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية ومنها عدم المحافظة على سلامة الغذاء أثناء عملية التحضير وعدم الالتزام بارتداء الزي الموحد والقفازات أثناء تداول المواد الغذائية، وترك الطعام مكشوفاً أثناء عملية التخزين، وعدم فصل المواد الغذائية في الثلاجات، وعدم تخزين المواد الغذائية بطريقة سليمة تضمن حمايتها من التلوث. بالإضافة إلى عدة مخالفات أخرى منها تدني مستوى نظافة المنشأة بشكل عام.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .

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