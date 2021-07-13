محمد بن راشد: العمل لا يتوقف لتظل الإمارات القدوة في الاهتمام بالإنسان

المصدر: (دبي – البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، بمشاريع نوعية تخدم المواطن، وتدعم الطموحات الكبيرة للوطن، مشيراً إلى أن العمل لا يتوقف في الإمارات لتظل القدوة في الاهتمام بالإنسان.

جاء ذلك، بمناسبة افتتاح سموه مشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية، التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخراً، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، باستثمارات قدرها 1.95 مليار درهم.

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