ورشة إلكترونية لموظفي «طرق دبي» حول أساسيات التنافسية العالمية

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع مكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ورشة إلكترونية لموظفيها حول أساسيات التنافسية العالمية وأهميتها وذلك بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية ونشر ثقافة التنافسية في بيئة العمل.

وأكد ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي على أهمية العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية لدعم تنافسية دبي وريادتها، وأشاد بدور مكتب دبي للتنافسية في دعم الجهات الحكومية في هذا المجال. وقال بوشهاب: يأتي تنظيم الورشة في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات ودبي على المستوى العالمي بما يسهم في تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين، والمقيمين، ورفع مستوى معيشتهم وتنمية قدراتهم، وضمن مجموعة من المبادرات لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين هيئة الطرق والمواصلات ومكتب دبي للتنافسية.

جودة

وأضاف: نهدف من خلال تنظيم هذه الورشة إلى توعية موظفي الهيئة حول أهمية التنافسية العالمية، وتأهيلهم لإدارة المؤشرات التنافسية العالمية وفق مؤشرات جودة البنية التحتية للطرق في إمارة دبي وتمثيل دبي في محاور تقارير التنافسية العالمية في المجالات ذات الصلة بالعمل التخصصي للهيئة، وتوفير الدعم المطلوب للمكتب في هذا المجال.

وقال هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية في اقتصادية دبي: يسعدنا التعاون المشترك مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي والاستفادة من الخبرات وتبادلها في إطار دعم أجندة العمل في مجال التنافسية، حيث تتضمن المذكرة الموقعة توفير إحصائيات دقيقة كل حسب اختصاصه بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في إمارة دبي والدولة، فضلاً عن ضمانها تنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية في مجال التنافسية، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل. ولدينا في مكتب دبي للتنافسية خطط استراتيجية لاستشراف المستقبل، واستحداث أفضل الأفكار المبتكرة لدعم دبي في هذا المجال، الأمر الذي سوف يسهم بدوره في تحقيق المزيد من التميز والريادة.

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