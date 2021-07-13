العربات المعلقة تتخطى زحام الطرقات

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أشار تقرير لـ«سي إن إن» الأمريكية إلى تجربة العربات الهوائية المعلقة ذاتية القيادة فائقة السرعة المتدلية من خط حديدي باعتبارها وسيلة للتخلص من الازدحام المروي مستقبلاً، والتي قامت شركة «يوسكاي ترانسبورت» ومقرها بيلاروسيا في يونيو الماضي بافتتاح خط تجريبي لها بطول 400 متر في إمارة الشارقة.

وبحسب التقرير، يمكن لشبكة ممتدة عبر المدينة نقل عشرة آلاف راكب في الساعة علماً أن المركبات قادرة على السير بسرعة 150 كيلومتراً في الساعة لكنها لا تقوم بذلك خلال المرحلة التجريبية. وتبدو العربات المزودة بالطاقة الكهربائية بيضاء لماعة من الخارج، فيما يعكس تصميم الداخل رفاهية الدرجة الأولى في عالم الطيران.

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