زكي نسيبة يؤكد أهمية تشجيع أصحاب المشاريع الإبداعية والابتكارية

المصدر: العين - البيان

أكد معالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة على أهمية تشجيع أصحاب الأفكار والمشاريع الإبداعية والابتكارية، التي تساهم في تحقيق الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تطلقها حكومتنا الرشيدة.

ودعا إلى الحرص على طرح أفكار استباقية متميزة ونوعية تتعلق بإسعاد المتعاملين وجودة الحياة عبر الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تحاكي متطلبات استشراف المستقبل وتحقق أفضل معايير الكفاءة والسعادة استعداداً للـ 50. جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس الأول بمكتبه في مقر الجامعة بمدينة العين، الطالبات الحاصلات على دبلوم إسعاد المتعاملين في جامعة الإمارات.

واستمع إلى شرح مفصل عن مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تقدمت بها فرق العمل، حيث استعرضت مريم الكعبي مشروع «الإقامة السعيدة» الذي يربط بين الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة بالمتعاملين من الأفراد وأصحاب العمل والمقيمين في الدولة لإنجاز معاملات الإقامة من خلال التطبيقات الذكية .

وأشارت إيمان الشامسي: إلى أن مفهوم السعادة يختلف من فرد لآخر، فالناس تختلف في طباعها واتجاهاتها، وفي مشروعنا لدبلوم إسعاد المتعاملين، نركز على تعزيز مفهوم السعادة بالإنجاز والنجاح.

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