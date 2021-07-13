«الإحسان الخيرية» توزع كسوة العيد على الأيتام

المصدر: (عجمان ـ وام)

بدأت جمعية الإحسان الخيرية توزيع كسوة عيد الأضحى على الأسر والأيتام المكفولين من قبلها وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، يأتي ذلك ضمن سلسلة المبادرات والمشاريع التي تتبناها الجمعية لتمكين الأيتام ودعم الأسر المتعففة بهدف تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة داخل الدولة وخاصة في مناسبات الأعياد.

وشمل التوزيع كلاً من فرع جمعية الإحسان الخيرية الرئيسي بعجمان وأفرعها بإمارتي الفجيرة ورأس الخيمة وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على أكبر عدد من الأسر والأيتام.

وثمنت جمعية الإحسان الخيرية جهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ودعمها المستمر لمبادرات الجمعية ومشاريعها التي تستهدف الأسر المتعففة والأيتام لتلبية احتياجاتهم ورفع المعاناة عن كاهل ذويهم.

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