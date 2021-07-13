محمد بن راشد ومحمد بن زايد: ماضون بقيادة خليفة إلى مستقبل أجمل

المصدر: دبي ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في البناء والتنمية والقادم أجمل.

جاء ذلك خلال لقاء سموهما أمس في استراحة المرموم بدبي، وتبادل سموهما الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة الوطن والمواطن وجهود الدولة لتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في مختلف ربوع الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من مشاريع كبرى تواصل بها الدولة تعزيز تنافسيتها عالمياً في شتى المجالات بما يعود بالنفع على المجتمع ويلبي تطلعات أفراده، ويدعم أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مقومات الريادة والتقدم والازدهار لدولة الإمارات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أثناء لقائي «اليوم» مع أخي محمد بن زايد في المرموم.. ناقشنا مجموعة من المواضيع المتعلقة بتسريع التنمية في بلادنا.. لقاءات بوخالد مختلفة.. أفكاره متجددة.. طموحاته لدولة الإمارات ليس لها سماء.. همه الأول والأخير مصلحة دولة الإمارات وشعبها.. القادم أجمل وأعظم مع رجل عظيم ونبيل».

تنمية

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه الرسمي في «تويتر»: «التقيت أخي محمد بن راشد في دبي.. ناقشنا إنجازاتنا الوطنية وتطوير الخطط الاستراتيجية الطموحة في التنمية والاقتصاد.. الإمارات بقيادة خليفة ماضية في البناء والتنمية بخطى واثقة وتفاؤل نحو المستقبل بما يرسخ نجاح مسيرتها وتقدمها ويحافظ على مكتسباتها».

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

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