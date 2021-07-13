«حقوق الإنسان» في شرطة دبي تتجاوز المستهدف بـ 7 مؤشرات أداء

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان هي إحدى الإدارات المتميزة وركيزة أساسية في عملنا في شرطة دبي، مشيداً بجهودها الكبيرة وبكفاءة كوادرها البشرية، وتميز أدائهم في كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعامل السريع والمرن مع كل القضايا التي تمس أمن وسلامة واستقرار أفراد المجتمع. جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على نتائج الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط.

واطلع معاليه على نتائج مؤشرات الأداء التي بلغت 41 مؤشراً منها 7 مؤشرات تجاوزت المستهدف، إلى جانب اطلاعه على القدرات والممكنات ونتائج ترشيد النفقات والسعادة الوظيفية، والترابط الاستراتيجي بين مؤشرات الإدارة والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونتائج إدارة حماية الطفل والمرأة، وإدارة حماية الحقوق والحريات، وإدارة الشؤون القانونية ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر.

إحصائيات

واستمع معاليه لشرح يوضح نتائج إدارة حماية الطفل والمرأة، حيث تعامل قسم حماية المرأة مع 119 ملفاً خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 والذي بلغت ملفاته 89 ملفاً، في حين بلغت 27 ملفاً في العام 2018، وتعامل قسم حماية الطفل مع 103 ملفات خلال العام 2020 مقارنة بـ 183 ملفاً في العام 2019، وتعامل قسم الدعم الاجتماعي مع 72 ملفاً في العام 2020 مقارنة بـ 61 في العام 2019.

واطلع معاليه على نتائج وإحصائيات مجلس «سفراء الأمان»، حيث قدمت فاطمة البلوشي رئيس مجلس سفراء الأمان، وبرفقة سفير الأمان الطالب أحمد فيصل، وسفيرة الأمان الطالبة مايوري راجي، ملخص تقرير برنامج سفراء الأمان، حيث بلغ عدد المستفيدين في العام 2020 من البرنامج 1090 مستفيداً، وبلغ إجمالي المدارس 109 مدارس مستفيدة، وقدم البرنامج محاضرات افتراضية للمدارس الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد المحاضرات 35 محاضرة استفاد منها 3348 طالباً ومشاركاً، فيما بلغت عدد الفيديوهات التوعوية 8 فيديوهات عرضت على أكثر من 10162 مشاركاً في البرنامج، وتم استعراض ملخص تقرير مبادرة «صوت الطفولة»، حيث نفذت المبادرة 11 محاضرة استفاد منها 7574 طالباً ومشاركاً، وتضمنت جلسات مثل: الوقاية من التنمر وحقوق الطفل، ومخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية والأطفال في ظل العصر الرقمي، وغيرها من المحاضرات التي قدمت بلغة الإشارة والترجمة الفورية، وخرجت هذه الجلسات بتوصيات تم تعميمها على مختلف الجهات ذات الصلة.

السعادة الوظيفية

فيما يخص السعادة الوظيفية، اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على نتائج الإدارة، والتي حققت نسبة 99.7% في 2020 مقارنة بـ92% في 2019، وحصد مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، المركز الأول في السعادة، وحصلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان على المركز الثاني على مستوى شرطة دبي في استطلاع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وكرم المري نخبة مميزة من مرتب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين» الهادفة إلى إيجاد نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين تقديراً للمجتهدين الذين يسعون بكل جد وإبداع لدعم منظومة الأداء المؤسسي.

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