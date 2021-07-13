شرطة دبي تتدخل لفتح 139 باب منزل نتيجة بلاغات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف المقدم عبدالله محمد بيشوه رئيس قسم الإنقاذ البري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي لـ«البيان» عن تدخل فرق الإنقاذ في فتح 139 باباً للشقق والمنازل في الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري استجابة لبلاغات لأسباب عدة ومنها بسبب صدور رائحة من الداخل وعدم وجود أحد في المنزل تحسباً لوجود أي شبهة جنائية إذ يتبين أن تلك الروائح الكريهة بسبب ترك بقايا الطعام وتعفنها بسبب حرارة الجو، لافتاً إلى أهمية التأكد من تأمين المسكن والاستفادة من الخدمات التي تقدمها شرطة دبي مثل برنامج «أمن المساكن».

وتفصيلاً، أفاد المقدم بيشوه بأنه في فترة الصيف تكثر بلاغات فتح الأبواب عنوة ومنها أبواب السيارات والمنازل، إذ تتعدد الأسباب ومنها ترك المفاتيح في الداخل أو وجود طفل محشور في حمام أو غرفة إضافة إلى تلقي بلاغات من أشخاص حول انبعاث روائح كريهة من داخل بعض الشقق، وتحسباً للتأكد من عدم وقوع جريمة تقوم فرق الإنقاذ بالتدخل والتواصل مع صاحب الشقة، وفتح الباب عنوة في معظم الحالات.

صفر جرائم

وأشار المقدم بيشوه إلى أنه يجب على الراغبين في السفر التأكد من نظافة الشقة وعدم ترك الأطعمة أو أي مسببات لروائح كريهة والبحث عن حلول لتجنب هذا الأمر، داعياً إلى الاستفادة من البرامج التي تقدمها شرطة دبي مثل برنامج «أمن المساكن».

ومن ناحية أخرى أكدت شرطة دبي أنه تم تسجيل صفر جرائم سرقة في المنازل التي سجلت في برنامج «أمن المساكن» مشيرة إلى أن سرقات المساكن معظمها تحدث في فترة الصيف التي يسافر فيها معظم الأسر لقضاء العطلات في الخارج، والتي يستغل ضعاف النفوس خلوها.

وأطلقت شرطة دبي برنامج «أمن المساكن» منذ سنوات وحقق نتائج إيجابية إذ تم تحويلها إلى برنامج ذكي يدار بالذكاء الاصطناعي وبلغ عدد المنازل المسجلة في البرنامج في العامين الماضيين 5000 منزل تدار بالذكاء الاصطناعي إذ يمكن لصاحب المنزل رؤية محيط منزله ومتابعة أي مستجدات مع الشرطة على مدار الساعة تجنباً لوقوع أي سرقة في غياب أصحاب المنزل.

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