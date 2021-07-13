79.6 % نسبة إنجازمشروع خزان المياه في الليسيلي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن إنجاز 79.6 % من مشروع خزّان المياه في منطقة الليسيلي في دبي، بسعة 60 مليون غالون، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية الربع الثالث من العام الجاري، باستثمارات تبلغ 175.4 مليون درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تسير الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية، لترسيخ مكانة دبي الرائدة، كمثال يحتذى في فعالية وكفاءة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لمختلف نواحي التنمية في الإمارة.

ونعمل حالياً على إنشاء خزان للمياه من الخرسانة المسلحة في منطقة الليسيلي، بسعة 60 مليون غالون، إلى جانب خزان المياه الموجود حالياً، والذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون غالون من المياه المحلاة.

وأوضح معاليه أنه يجري إنشاء خزان آخر في منطقة النخلي بسعة 120 مليون غالون، لرفع كميات التدفق المائي، وزيادة المخزون الاحتياطي، لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه، وزيادة السعة التخزينية من المياه في إمارة دبي، لتصل إلى 1002 مليون غالون، مقارنةً بالسعة الحالية، التي تبلغ 815 مليون غالون.

وأكد معالي الطاير، أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات العالمية، لتوفير بنية تحتية متطورة، تسهم في إدارة جميع المرافق والخدمات في الإمارة، عبر أنظمة ذكية ومترابطة، تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، والتي انخفضت من 42 % في عام 1988، إلى 5.1 % حالياً، وتعد من أدنى النسب في العالم.

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