«البنية التحتية» توقع 4 مذكرات مصرفية لتسهيل تمويل القروض التكميلية

المصدر: دبي - البيان

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، 4 مذكرات تفاهم، مع كل من: مصرف الإمارات للتنمية، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وذلك لتسهيل عملية تمويل القروض التكميلية «فروق القيمة بين قرض البرنامج وقيمة المسكن»، للمواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وتهدف المذكرات إلى تمكين المواطنين من الحصول على أسعار تنافسية للقروض التكميلية، وشملت الاتفاقيات حصول المستفيدين على تخفيض على أسعار الفوائد، بالإضافة إلى خفض وإلغاء بعض الرسوم الإدارية.

وقع مذكرات التفاهم من جانب الوزارة، المهندسة جميلة الفندي مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وعن مصرف الإمارات للتنمية، أحمد النقبي الرئيس التنفيذي، وعن مصرف الإمارات الإسلامي، الرئيس التنفيذي صلاح أمين، وعن بنك دبي الإسلامي، فارون سود رئيس التمويل السكني، وعن مصرف عجمان، الرئيس التنفيذي محمد أميري، وذلك في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية.

توحيد الجهود

وأوضح معالي الوزير، أن توقيع هذه المذكرات، يهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمات البرنامج، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، والبحث في الحلول الناجحة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وخفض زمن استلام المستفيدين لمساكنهم، وتمكينهم من استلامها عن طريق البرامج التمويلية مع القطاع المصرفي.

حلول مبتكرة

وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن المصرف ملتزم بتحقيق أهدافه الساعية إلى توفير سكن ملائم للمواطنين، ومساعدتهم على امتلاك مسكنهم، من خلال توفير برامج تمويلية لإسكان المواطنين، لتمكينهم من شراء منزل أو بناء المسكن الخاص بهم.

تواصل

ومن جانبه، قال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي: يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تأكيداً على التزامنا الراسخ بتوفير حلول مبتكرة، لتمويل المنازل لمواطني الدولة.

ومن جانبه، قال فارون سود رئيس التمويل السكني في بنك دبي الإسلامي: بالنيابة عن بنك دبي الإسلامي، يسعدني أن أعرب عن تقديرنا البالغ، وفخر مؤسستنا بأن يرتبط اسمها باسم برنامج الشيخ زايد للإسكان الموقر. وحريصون في بنك دبي الإسلامي، على خدمة متعاملينا من مواطني الدولة، بأفضل شكل ممكن.

وصرح محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، قائلاً: ضمن إطار مساعينا الدائمة، والرامية إلى تعزيز التزامنا بدعم المجتمع الإماراتي المحلي، يسعدنا أن نعلن عن إبرام اتفاقية شراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتوفير خدمات إسكانية مبتكرة وعالية الجودة وميسرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

محور التنمية

قالت المهندسة جميلة الفندي: إن العمل الجاد لخدمة مواطني الإمارات، يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعلى رأسها معالي الوزير المهندس سهيل المزروعي، بأن المواطن الإماراتي يشكل محور التنمية، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، التي تنشدها حكومة الإمارات، والدولة سباقة في طرح رؤى مستقبلية لمفهوم إسكان عصري للمواطنين، تستهدف توفير مساكن حديثة، تلبي احتياجات جيل المستقبل، وتحقق السعادة وجودة الحياة، الأمر الذي يسهم في عبور الدولة بسلاسة واقتدار لـ 50 عاماً مقبلة، حافلة بالإنجازات والتميز والريادة في مختلف المؤشرات.

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