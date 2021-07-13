«خليفة التربوية» تطلق دورتها الـ 15 محلياً وعربياً

المصدر: ‎أبوظبي- وام

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، عن إطلاق دورتها الخامسة عشرة 2022-2021، واستقبال طلبات المرشحين عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.khaward.ae، اعتباراً من أمس.

‎وتتضمن الدورة الخامسة عشرة للجائزة، 9 مجالات، و18 فئة، تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية، بشقيها الجامعي وما قبل الجامعي، تشمل: مجال الشخصية التربوية الاعتبارية التي قدمت إسهامات بارزة لدعم تميز مسيرة التعليم، ومجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع محلياً وعربياً، فئة المعلم الواعد، فئة الأداء التعليمي المؤسسي)، ومجال التعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال أصحاب الهمم (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات /‏‏ المراكز)، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة المعلم المتميز، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز محلياً، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز عربياً)، ومجال التعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات، وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة)، ومجال البحوث التربوية (فئة البحوث التربوية، وفئة بحوث ودراسات أدب الطفل)، ومجال التأليف التربوي للطفل (فئة الإبداعات التربوية)، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب).

نهضة

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، أهمية هذه الدورة، التي تتزامن مع إطلاق أجندة دولة الإمارات للخمسين المقبلة، وما يمثله قطاع التعليم من أحد الركائز الأساسية في مسيرة النهضة الحضارية، التي تشهدها دولة الإمارات، برعاية القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن قطاع التعليم، يحمل رؤية استشرافية واعدة، لتلبية توجيهات القيادة الرشيدة بشأن الخمسين المقبلة، وما ينشده الوطن من نهضة وريادة وتميز، في جميع المجالات التنموية.

ولفتت إلى أن جائزة خليفة التربوية، تواصل مسيرة تميزها في الميدان التربوي، محلياً وعربياً، منذ انطلاق مسيرتها في عام 2007، منوهة بأن أجندة الدورة الحالية، تتضمن عدداً من ورش العمل التطبيقية، واللقاءات التعريفية التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة للعاملين في الميدان التربوي، بما يعزز ثقافة التميز، ويحفز المرشحين المحتملين على التقدم لهذه الدورة.

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