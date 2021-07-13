راشد النعيمي : بقيادة خليفة الإمارات تقدم أفضل الخدمات للسكان

المصدر: متابعة - قسم المحليات، وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تدشن بشكل دائم مشاريع كبرى في مجال تطوير البنية التحتية من أجل تقديم أفضل الخدمات للسكان وتوفير بيئة مثالية للعيش الرغيد والآمن.



وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريحات له بمناسبة افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخراً: نحن سبع إمارات في قلب دولة واحدة وشعب واحد ينبض قلبه بحب بلاده وقيادته .. فخورون بالمشاريع التي أنجزت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي قربت المسافات بين المناطق ووفرت الوقت والجهد وأسعدت المواطنين والمقيمين.. سعداء بقيادة حكيمة تسعى لراحة الجميع وتوفير كل مقومات الرفاهية والسعادة.



وأضاف إن شبكة الطرق التي تم تنفيذها بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ستسهم في تعزيز كفاءة الطرق وتقليص المسافات وتمكين رواد الطرق من الوصول لوجهاتهم المتنوعة خلال وقت قصيرة.

وأكد أن المؤسسات والدوائر والجهات والقطاع الخاص تعمل سويا لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة التي لا تدخر جهداً في سبيل تلبية احتياجات المواطنين وتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية للجميع.



فخر

من جهته، أكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن جميع الدوائر والمؤسسات والجهات تفخر بالقيادة الحكيمة في دولتنا الرائدة التي تضع سعادة وراحة المواطن والمقيم والزائر في المقام الأول، وأعرب عن سعادته بتلك المشاريع التي عملت على ربط شوارع الإمارات و تحقيق سهولة الوصول والتواصل بين الجميع.

وأوضح أن شبكة الطرق الحيوية التي تم تنفيذها بإشراف وزارة شؤون الرئاسة و بالتعاون و التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء تضم شبكة مسارات وطرق وتقاطعات وجسور في ثلاثة محاور رئيسية تشمل طريق الشيخ خليفة بن زايد وطريق الوطن وطريق حتا دبي، ستسهم في تقليص المسافات بين الإمارات والتسهيل على رواد الطرق وتوفير أعلى مقومات السعادة والرفاهية للجميع.



فريق

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة المنسق العام لامارة عجمان لمشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، أن جميع الجهات الاتحادية والمحلية التي كثفت الجهود لانجاز مشاريع الطرق الواصلة بين إمارات الدولة تفخر بكونها جزءا من فريق عمل وطني طموح يسعى لرفعة بلاده والارتقاء بها في شتى المجالات معربا عن سعادته بالنتائج المشرفة التي تحققها مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والتي تسعى لراحة المواطن والمقيم والزائر.



تثمين

وثمّن مواطنون ومواطنات مبادرات القيادة الرشيدة التي تحرص على تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية لتكون شاملة تغطي جميع أنحاء الدولة، من خلال مبادرات سامية هدفها الازدهار وتطوير البنية التحتية، مؤكدين أن تأمين الراحة والرفاهية لأبناء الوطن أولوية لدى قيادتنا الرشيدة، مشيدين بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من مشاريع البنية التحتية ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.



تكامل وتوازن

وأكدت الدكتورة مريم الهاشمي، أنه يمكن اعتبار تكامل عناصر الحياة وتوافرها المكوّنة لجودة الحياة في أي مجتمع من المجتمعات والحاضنة للتنمية المستدامة، كجوهر للحياة، والتي تتكامل فيها أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وهي في ذات الوقت تعبير عن رُقي مستوى الخدمات المادية والاجتماعية والنفسية، والتي تؤثر بطبيعة الحال على الأثر السلوكي والنفسي والاجتماعي والفكري للذوات، والمجتمع الإماراتي المتميز بالتنوع الثقافي بسبب تنوع جنسيات من يتشارك معنا هذه الرقعة الجغرافية .



مشاريع شاملة

يقول المواطن جمعة أحمدي تسعى قيادة الإمارات الرشيدة على الدوام بتنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية لتكون شاملة تغطي جميع أنحاء الدولة، من خلال مبادرات سامية هدفها الازدهار وتطوير البنية التحتية وتوفير مرافق خدمية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياحي لتعكس التطور الحضاري والعمراني في الدولة، مبادرات كثيرة هدفها هو إسعاد المواطنين ودعم استقرارهم .



تسهيل الحياة

وقال عبدالله خلفان البدواوي إن القيادة الرشيدة حريصة على تسهيل الحياة للمواطنين، فمنذ قيام الاتحاد انطلقت المشاريع التي تخدمهم في مختلف إمارات الدولة ومناطقها، فشقت الطرق والجسور في مناطق كانت في غاية الصعوبة بسبب اختلاف التضاريس ووعورة الأرض، ولم تتوقف مسيرة التنمية يوماً، فبعد شق الطرق الرئيسية التي تربط مناطق الدولة استمر حرص القيادة الرشيدة لتسهيل الحياة على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.



حب وتفاهم

وقال محمد عبدالله إن أبناء شعب الإمارات والمقيمين على أرضها محاطون بقدر كبير من الحب والتفاهم والحرص من قبل القيادة التي حرصت على تلبية كل احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، فالمبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة بين الحين والآخر تزيد من التلاحم الوطني المجتمعي والتصاق المواطنين بقيادتهم الحريصة على تذليل الصعاب التي تواجههم، مشيراً إلى أن المشاريع المستمرة تفوق توقعات المواطن.



خطط ناجحة

وأكدت نهاد عبدالله العوضي، أن افتتاح مشاريع البنية التحتية بصورة دورية يؤكد على نجاح خطط الدولة في توفر المناخ الآمن للمجتمع الإماراتي، بالإضافة لدورها كعامل أساسي في تنفيذ المشاريع الكبرى الجديدة وجذب الاستثمارات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومنظومة التنمية التي تشهدها مناطق الدولة.



بنية متطورة

وأشارت جواهر حسن البلوشي، إلى أن استراتيجية دولة الإمارات في توفير بنية تحتية متطورة ساهمت في تطوير كافة قطاعات الدولة وخاصة القطاع الاقتصادي، مؤكدة أهمية وجود شبكة طرق حديثة وبنية تحتية متطورة تساهم في ربط المناطق الشمالية بالمدن الرئيسية في الدولة واختصار المسافة بين مختلف مناطقها المختلفة، وتوفير الأمان على طرق الدولة لتواكب الطفرة العمرانية والزيادة السكانية.



عيش كريم

وأكد راشد الحمر أن هناك اهتماماً من القيادة الرشيدة بأبناء الإمارات، حيث تعمل القيادة دائماً على توفير أسباب الراحة والطمأنينة لأبناء الإمارات وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم وتلمس احتياجاتهم، لافتاً إلى أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بتحسين البنية التحتية وبإنشاء الطرق والمساكن للمواطنين تعد خير دليل على اهتمامها بتأمين العيش الكريم.



منهاج

وقال عبدالله بوعصيبة إن تمهيد البنية التحتية وتوفير السكن وفرص العمل وتوفير كافة الخدمات أصبحت منهاجاً في مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أثبتت أنها تعيش نبض المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم ورفع مستوى المعيشة، مبيناً أن مشاريع البنية التحتية التي افتتحها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، توفر الحياة الكريمة لأبناء الإمارات، كما تعني استمرار مسيرة دولة الاتحاد المباركة، وهي تنهض اجتماعياً واقتصادياً ورياضياً وثقافياً.

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