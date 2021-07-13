الفائزون لـ « البيان »: نتعهد بأن نسهم في ريادة الإمارات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عبّر الفائزون بجائزة العلماء الشباب، عن سعادتهم البالغة بالتكريم والتقدير، ونيل شرف حمل جائزة تحمل اسم «علماء الشباب»، التي تعكس المكانة الرفيعة، واهتمام القيادة الرشيدة بالشباب المتميزين من أبناء الوطن، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، والمضي قدماً على طريق التميز والإبداع، وتعهدوا بالمساهمة في تحقيق ريادة الدولة خلال الـ 50 عاماً المقبلة.

وقالت الطالبة ميمونة محمد سعيد مسمار الظهوري، من مدرسة الجير -المسار المتقدم، إنها نالت ما تتمنى خلال العام الدراسي المنصرم، على الرغم من أنها كانت سنة استثنائية، تضمنت ضغوطات وتحديات وصعوبات بسبب جائحة «كوفيد 19».

واعتبرت أن الإصرار والمذاكرة المستمرة، وبذل ما بوسعها، ساهم بتحقيق أعلى الدرجات، وقدمت الشكر لوزارة التربية والتعليم، لجهودها في تذليل العقبات في عملية التعلم عن بعد، وجمعية الإمارات لراعية الموهوبين، لاهتمامهم وتقديرهم للموهوبين.

ومن جانبها، أوضحت عائشة خالد محمد سعيد الظهوري، أنها اتخذت «التميز» شعاراً لها منذ صغرها، وقالت، إن توفيق الله وحبها لوطنها، وتشجيع القيادة الرشيدة، ساهم في وصولها إلى التميز، وكان تكريمها بالجائزة، بمثابة تتويج للجهود التي بذلتها في الدراسة.

وذكر الطالب عبد الله أحمد مراد البلوشي، أنه استطاع أن يحجز لنفسه مكاناً ضمن قائمة الطلبة الموهوبين في المواد العلمية، من خلال الاجتهاد والمثابرة في المرحلة الثانوية، مؤكداً على اهتمامه بالمواد العلمية، مثل «الرياضيات والكيمياء والفيزياء»، لأنها تعتبر بمثابة شهادة قبول قوية في الجامعات، ويعتزم عبد الله دراسة الهندسة الكيميائية، ليمكن من المساهمة في ريادة الدولة في هذا المجال، خلال الـ 50 عاماً المقبلة.

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