شرطة الفجيرة تستعد للعيد بتكثيف الدوريات

المصدر: الفجيرة - وام

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة جاهزية شرطة الفجيرة لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر تكثيف تواجد وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، مع التركيز على المناطق والمرافق السياحية التي يتزايد التوافد عليها أثناء العطلات وأيام الأعياد، وعند مناطق المسالخ لتسهيل حركة السير وانسيابية حركة المرور.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء الكعبي عن بُعد مع المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنيين الذين أكدوا استعداداتهم للعمل وفق الخطة الموضوعة للتأمين ووضع الإجراءات اللازمة لها ومتابعة مدى تقيد الجمهور والتزامهم بالإجراءات الوقائية، التي تطبقها الدولة للحد من انتشار جائحة «كوفيد19» في الأماكن العامة.

ووجه خلال الاجتماع الذي شهد مناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، الإدارات المعنية بتكثيف جهودها باتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي من شأنها توفير الأمن والسلامة وتنظيم حركة السير والمرور، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك مع توفير أعداد من الضباط والأفراد لتأمين حركة السير وتأمين المناطق العائلية وتقديم المساعدة للزائرين والحرص على حفظ الأمن والاستقرار في الإمارة.

وحث أفراد المجتمع على الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، والابتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة، ومراقبة الأبناء أثناء فترة العطلة والاستمتاع بأجواء العيد، داعياً مرتادي البحر والشواطئ إلى التقيد بالأماكن المخصصة للسباحة والالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للتيارات المائية البحرية أو حالات الغرق لمن لا يحسن السباحة وشدد على ضرورة عدم ترك الأطفال دون رقابة وتوفير متابعة خاصة بهم مع الالتزام بارتداء سترة النجاة للصغار والكبار.

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