«عجمان للتنمية» تنظم ملتقى «سفاري الإمارات 4»

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، فتح باب التسجيل في الملتقى الصيفي بنسخته الرابعة تحت شعار «سفاري الإمارات»، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين:

مجلس سيدات أعمال عجمان، والهلال الأحمر الإماراتي - مركز عجمان، وهيئة النقل بعجمان، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حيث ينطلق الملتقى في 25 من الشهر الجاري ويستمر حتى الـ 5 من أغسطس المقبل، وذلك تعزيزاً للروابط المجتمعية واستثمار الطاقات وتنمية المهارات والمواهب خلال فترة الصيف.

حرص

وأكدت منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، حرص الجمعية على توفير كل الإمكانيات لتنظيم فعاليات صيفية تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة تستهدف جميع فئات المجتمع من الجنسين بهدف تطوير قدرات أبناء المجتمع في التعلم والتدريب واستكشاف المواهب وتنمية مواهبهم في مختلف مجالات الإبداع والابتكار، وتماشياً مع استراتيجية الدولة في ترسيخ مفهوم القيم والمبادئ وغرس ثقافة روح الفريق، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة المشاركين في الملتقى هذا العام.

برامج

وأشارت إلى أن الملتقى الصيفي يضم برامج متنوعة تلبي تطلعات وطموحات الفئات المشاركة من الذكور والإناث، وذلك من خلال رحلات ميدانية استكشافية وتعليمية وترفيهية باكتشاف البيئات المختلفة وفق برنامج زمني، منها البيئة الجبلية والبيئة البحرية والبيئة الصحراوية، والغرض منها الاطلاع على كنوز الطبيعة في دولة الإمارات ومحاكاة التراث والمناخ العام والتفاعل مع التضاريس الجغرافية المتنوعة، مشيرة إلى أن العدد المستهدف محدود للغاية للظروف الراهنة.

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