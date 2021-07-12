6 ممارسات أساسية لتعزيز صحة المواشي في الصيف

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى العناية بممتلكاتهم من المواشي في فترة الصيف لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة .

وذلك باتباع الممارسات الصحيحة للحفاظ على القطعان ومقاومة الإجهادات الحرارية والرفق بالحيوان مع مراعاة التدابير الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من التعرض للإجهاد الحراري الذي يتسبب في انخفاض الكفاءة الإنتاجية والتناسلية ونقص معدلات النمو. وحددت الهيئة 6 من الممارسات الواجب اتباعها في فترة الصيف والتي تتضمن: إ

بقاء الحيوانات في الظل طوال فترة النهار وحتى غروب الشمس مع توفير تبريد الهواء قدر المستطاع، والحرص على وضع أحواض مياه الشرب للحيوانات في الظل وعدم تقديم الماء الحار للحلال، والحرص على إضافة الفيتامينات في مياه الشرب أو الأعلاف 3 مرات أسبوعياً وخاصة فيتامين ADE3، وتوزيع الأعلاف المالئة غير الغنية بالطاقة على عدة وجبات مع تجنب تقديم كمية كبيرة في المرة الواحدة.

كما أكدت الهيئة أهمية تظليل أماكن تربية الحيوانات في نظام التربية المفتوحة بأي وسيلة مناسبة وذلك لضمان حماية الحيوانات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والتي قد تؤثر سلباً في الإنتاجية أو تعرض الحيوانات للنفوق.

موضحة أنه في حال ارتفعت درجات الحرارة مع وجود رطوبة عالية ينصح برش الحظائر والحيوانات بالماء لتقليل حدة الحرارة مع إبقاء الحيوانات في الظل طوال الوقت، ومنع الحيوانات من شرب الماء الساخن أو الحار لما يسببه من مشكلات صحية عديدة. وأكدت الهيئة أن اتباع هذه الإرشادات سيؤدي إلى رفع عوامل مقاومة المواشي وتعزيز الحالة الصحية، وزيادة معدلات النمو وتقليل معدلات النفوق.

تدابير

ونوهت الهيئة إلى أهمية التأكد من توافر المياه في المشارب بشكل مستمر وإبقائها في أماكن مظللة لضمان استمرار توافر المياه وعدم تعرضها للجفاف نتيجة التبخر أو ارتفاع درجة حرارتها، والحرص على تقديم الوجبات أثناء ساعات النهار الصباحية.

كما أوصت الهيئة بأهمية تظليل خزانات المياه في حظائر التربية للمحافظة على اعتدال درجة حرارة المياه وبقائها صالحة أطول فترة ممكنة، مؤكدة أهمية عدم تعريض الحيوانات للجوع أو العطش وسوء التغذية مع الحرص على تقليل تغذية الحيوانات بالأغذية الغنية بالطاقة طوال فصل الصيف.

إذ تحتوي الأغذية الغنية بالطاقة مثل الذرة الصفراء على نسبة عالية من الدهون أو الزيوت ما يتطلب جهداً أكبر لهضمها ما يزيد من الإجهاد الحراري في فترة الصيف، مع مراعاة الحفاظ على كميات الغذاء نفسها المقررة يومياً وتوزيعها على أكثر من وجبة نظراً لضعف شهية الحيوانات للأكل أثناء ارتفاع درجات الحرارة، كما يجب الاهتمام بإضافة الفيتامينات بصفة مستمرة إلى مياه الشرب.

نقل آمن

شددت الهيئة على ضرورة مراعاة متطلبات النقل الآمن للحيوانات وتجنب نقلها من مكان لآخر في فترة الظهيرة أو فترة العصر حيث ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أهمية التزام مربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي متطلبات الأمن الحيوي لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة.

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